Новые российские планирующие бомбы поставили в тупик Киев и Вашингтон

Российские планирующие бомбы УПАБ-1500Б показали себя эффективным и надёжным способом атаки. Об этом пишет обозреватель издания Asia Times Стивен Брайен.

По его словам, ВСУ пока не удалось ни заглушить, ни сбить ни одного такого снаряда. При этом поставленные США планирующие бомбы оказались неэффективными, ВС РФ уже смогли их перехватить, отмечает Брайен.

"Это оружие — новинка украинского конфликта, и пока что в битве планирующих бомб побеждают русские. Сами украинцы назвали их планирующие бомбы "чрезвычайной угрозой", — подчёркивает автор статьи.

Вашингтон поставил Киеву два разных типа планирующих бомб, пишет специалист. Это JDAM-ER (совместный боеприпас прямой атаки увеличенной дальности) производства Boeing и GLSDB (бомба наземного базирования малого диаметра), которую американская компания разработала вместе со шведским Saab. Данное оружие, в отличие от российских бомб УПАБ-1500Б-Э, оказалось неэффективным.

Военный эксперт пояснил, что есть разница между планирующей и управляемой бомбой. Вторая наводится на цель из кабины самолёта и поэтому считается управляемой. Первая же сбрасывается и летит к цели. Пилоты могут управлять ею, но чаще всего она планирует сама по себе. Американская JDAM-ER, которую применяют ВСУ, является комплектом, крепящимся к неуправляемой ("глупой") бомбе, указал Брайен. Она не годится для борьбы с движущимися целями. Помимо этого у неё есть уязвимости из-за канала передачи данных и GPS. Согласно слитым секретным документам, российским войскам удалось успешно глушить такие боеприпасы.

У GLDSB аналогичные проблемы, но её преимущество в том, что запуск с манёвренной платформы наподобие HIMARS может затруднять обнаружение. Что касается УПАБ, то никаких способов остановить её украинские войска не нашли, подчеркнул автор статьи. В качестве самого показательного примера он привёл сброс бомбы весом 680 кг на позиции ВСУ в западной части Артёмовска, который произошёл 18 апреля. По словам обозревателя, грибовидное облако от взрыва было видно за много километров.

"Никаких способов остановить УПАБ украинцы пока не нашли. Отчасти это связано с сильным износом украинской ПВО. У Украины также могут быть трудности с глушением сигнала ГЛОНАСС, что говорит о том, что западное оборудование для его подавления либо неэффективно, либо используется неправильно", — подметил автор Asia Times.