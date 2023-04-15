В США призвали Пентагон беспокоиться из-за скоростной российской торпеды "Шквал"

Российская скоростная торпеда ВА-111 "Шквал" должна вызывать обеспокоенность у Пентагона, так как она создаёт угрозу для кораблей и подводных лодок Военно-морских сил (ВМС) США. Такое мнение выразил военный аналитик и бывший сотрудник американского Минобороны Крис Осборн в статье, опубликованной в издании 19FortyFive.

Эксперт напомнил, что суперкавитирующая торпеда способна развивать скорость до 230 миль в час (370 км/ч), что более чем в четыре раза превосходит скорость большинства других торпед.

"Таким образом, разница в скорости огромна, следовательно, это может увеличить риски для крупных надводных кораблей и подводных лодок ВМС США, стремящихся избежать обнаружения", — считает Осборн.

По мнению аналитика, ещё одним беспокоящим Пентагон фактором может стать дальность полёта торпеды, которая составляет около семи километров. Эксперт полагает, что предотвратить угрозу от "Шквала" можно, если ещё до запуска обнаружить подлодку, с которой выпустят снаряд.