Корабли Приморской флотилии подключились к "операции трёх морей"

Корветы, фрегат, ракетные катера, тральщики и корабль измерительного комплекса Тихоокеанского флота вышли в море с причалов пунктов базирования Приморской флотилии разнородных сил во Владивостоке в ходе внезапной проверки.

Среди них корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов", фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Герой РФ Алдар Цыденжапов" и "Громкий". Также задействованы в проверке ракетные катера соединения кораблей охраны водного района. Силы ТОФ присоединились к ранее вышедшим кораблям, которые уже действуют в акваториях Японского и Охотского морей.