Корабли Приморской флотилии подключились к "операции трёх морей"
Корабли Приморской флотилии ТОФ вышли в море в ходе внезапной проверки
Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников". Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
Корветы, фрегат, ракетные катера, тральщики и корабль измерительного комплекса Тихоокеанского флота вышли в море с причалов пунктов базирования Приморской флотилии разнородных сил во Владивостоке в ходе внезапной проверки.
Среди них корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов", фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Герой РФ Алдар Цыденжапов" и "Громкий". Также задействованы в проверке ракетные катера соединения кораблей охраны водного района. Силы ТОФ присоединились к ранее вышедшим кораблям, которые уже действуют в акваториях Японского и Охотского морей.
Безопасный выход корветов, фрегата, ракетных катеров, тральщиков и корабля измерительного комплекса из главной базы и развёртывание их в море обеспечили базовые тральщики, которые осуществили проводку кораблей за тралами.
Ранее Лайф сообщал, что Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге в рамках внезапной проверки. Она проходит в акватории трёх морей — Японского, Охотского и Берингова. Для военных учений была создана обстановка периода непосредственной угрозы агрессии.