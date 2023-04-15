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15 апреля, 09:30

Корабли Приморской флотилии подключились к "операции трёх морей"

Корабли Приморской флотилии ТОФ вышли в море в ходе внезапной проверки

<p>Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников". Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ</p>

Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников". Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Корветы, фрегат, ракетные катера, тральщики и корабль измерительного комплекса Тихоокеанского флота вышли в море с причалов пунктов базирования Приморской флотилии разнородных сил во Владивостоке в ходе внезапной проверки.

Среди них корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов", фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Герой РФ Алдар Цыденжапов" и "Громкий". Также задействованы в проверке ракетные катера соединения кораблей охраны водного района. Силы ТОФ присоединились к ранее вышедшим кораблям, которые уже действуют в акваториях Японского и Охотского морей.

Безопасный выход корветов, фрегата, ракетных катеров, тральщиков и корабля измерительного комплекса из главной базы и развёртывание их в море обеспечили базовые тральщики, которые осуществили проводку кораблей за тралами.

Опубликовано видео с внезапной проверкой боеготовности Тихоокеанского флота

Опубликовано видео с внезапной проверкой боеготовности Тихоокеанского флота

Ранее Лайф сообщал, что Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге в рамках внезапной проверки. Она проходит в акватории трёх морей — Японского, Охотского и Берингова. Для военных учений была создана обстановка периода непосредственной угрозы агрессии.

Андрей Бражников
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