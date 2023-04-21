Дрон-камикадзе "Ланцет" подтвердил звание "самого опасного для ВСУ" беспилотника

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что российские дроны-камикадзе "Ланцет" очень хорошо показали себя при уничтожении техники ВС Украины.

"[ВСУ] задействуют ПВО, оно у них есть, разных видов. Мы, со своей стороны, это уничтожаем. Очень хорошо себя "Ланцеты" зарекомендовали. Очень много вражеской техники было уничтожено помимо артиллерии "Ланцетами", — отметил Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".