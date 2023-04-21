ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 апреля 2023, 18:23
8703

Дрон-камикадзе "Ланцет" подтвердил звание "самого опасного для ВСУ" беспилотника

Пушилин рассказал об уничтожении техники ВСУ дронами-камикадзе "Ланцет"

Беспилотник "Ланцет". Фото © zala-aero.com

Беспилотник "Ланцет". Фото © zala-aero.com

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что российские дроны-камикадзе "Ланцет" очень хорошо показали себя при уничтожении техники ВС Украины.

"[ВСУ] задействуют ПВО, оно у них есть, разных видов. Мы, со своей стороны, это уничтожаем. Очень хорошо себя "Ланцеты" зарекомендовали. Очень много вражеской техники было уничтожено помимо артиллерии "Ланцетами", — отметил Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

Военный эксперт объяснил уникальность "самого опасного для ВСУ" беспилотника "Ланцет"
Военный эксперт объяснил уникальность "самого опасного для ВСУ" беспилотника "Ланцет"

Ранее в Минобороны РФ показывали кадры уничтожения "Ланцетом" западной системы ПВО Stormer HVM. В ведомстве подчеркнули, что данные дроны-камикадзе эффективно применяются для уничтожения самой разной техники: артиллерийских орудий, самоходок, ЗРС и танков.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Денис Пушилин
  • Военная техника
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar