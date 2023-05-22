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22 мая, 15:36

Одно из брянских сёл оказалось под артобстрелом ВСУ

Брянский губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Соловьёвка

Село Соловьёвка Климовского района Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил в телеграм-канале в понедельник губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, обошлось без пострадавших.

"В результате обстрела уничтожен один жилой дом, повреждена хозяйственная постройка. Оперативные службы работают на месте", отметил глава Брянской области.

В Белгородской области введён режим контртеррористической операции

В Белгородской области введён режим контртеррористической операции

Напомним, на днях система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник самолётного типа в городе Клинцы Брянской области. Повреждён балкон жилого дома. А сегодня всеобщее внимание приковано к другому граничащему с Украиной региону. Днём 22 мая губернатор Вячеслав Гладков сообщил о заходе украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Белгородской области. Он отметил, что в связи с этим Киев начал массированную информационную атаку. Президент России Владимир Путин уже осведомлён о происходящем.

Обложка ©

Getty Images / Mykhaylo Palinchak / SOPA Images

Марина Калегина
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