ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 мая 2023, 15:36
11739

Одно из брянских сёл оказалось под артобстрелом ВСУ

Брянский губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Соловьёвка

Село Соловьёвка Климовского района Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил в телеграм-канале в понедельник губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, обошлось без пострадавших.

"В результате обстрела уничтожен один жилой дом, повреждена хозяйственная постройка. Оперативные службы работают на месте", отметил глава Брянской области.

В Белгородской области введён режим контртеррористической операции
В Белгородской области введён режим контртеррористической операции

Напомним, на днях система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник самолётного типа в городе Клинцы Брянской области. Повреждён балкон жилого дома. А сегодня всеобщее внимание приковано к другому граничащему с Украиной региону. Днём 22 мая губернатор Вячеслав Гладков сообщил о заходе украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Белгородской области. Он отметил, что в связи с этим Киев начал массированную информационную атаку. Президент России Владимир Путин уже осведомлён о происходящем.

BannerImage

Getty Images / Mykhaylo Palinchak / SOPA Images

Марина Калегина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar