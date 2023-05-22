Одно из брянских сёл оказалось под артобстрелом ВСУ
Брянский губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Соловьёвка
Село Соловьёвка Климовского района Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил в телеграм-канале в понедельник губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, обошлось без пострадавших.
"В результате обстрела уничтожен один жилой дом, повреждена хозяйственная постройка. Оперативные службы работают на месте", — отметил глава Брянской области.
Напомним, на днях система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник самолётного типа в городе Клинцы Брянской области. Повреждён балкон жилого дома. А сегодня всеобщее внимание приковано к другому граничащему с Украиной региону. Днём 22 мая губернатор Вячеслав Гладков сообщил о заходе украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Белгородской области. Он отметил, что в связи с этим Киев начал массированную информационную атаку. Президент России Владимир Путин уже осведомлён о происходящем.
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