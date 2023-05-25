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Регион
Опубликовано 25 мая 2023, 08:11
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Донецк содрогнулся от залпов РСЗО, выпущено 10 снарядов

Вооружённые силы Украины выпустили по Донецку десять снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Атаке подвергся Петровский район города. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"В 10:30 [мск] по Донецку (Петровский район) выпущено 10 ракет из РСЗО", — говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.

При этом тип РСЗО не уточняется. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Иван Косицын
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