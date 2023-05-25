Донецк содрогнулся от залпов РСЗО, выпущено 10 снарядов
Вооружённые силы Украины выпустили по Донецку десять снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Атаке подвергся Петровский район города. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"В 10:30 [мск] по Донецку (Петровский район) выпущено 10 ракет из РСЗО", — говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
При этом тип РСЗО не уточняется. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.
Ранее Лайф писал, что село Курковичи Стародубского муниципального округа сегодня утром подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Как рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз, обошлось без пострадавших.
ТАСС / Валентин Спринчак