Вооружённые силы Украины выпустили по Донецку десять снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Атаке подвергся Петровский район города. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"В 10:30 [мск] по Донецку (Петровский район) выпущено 10 ракет из РСЗО", — говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.

При этом тип РСЗО не уточняется. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.