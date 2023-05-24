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24 мая, 13:05

Лайф публикует видео с моментом обстрела журналистов около КПП "Грайворон"

ВСУ обстреляли из миномёта журналистов, работавших недалеко от КПП "Грайворон" в Белгородской области. Момент обстрела попал на видео Лайфа: публикуем кадры с GoPro нашего спецкора.

Момент обстрела журналистов около КПП "Грайворон". Видео © LIFE

Напомним, инцидент произошёл буквально несколько минут назад. Среди журналистов, работавших рядом с КПП, была и съёмочная группа Лайфа. Никто не пострадал. Мина (предположительно, 120 мм) упала примерно в ста метрах от сотрудников СМИ.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова
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