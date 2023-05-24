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24 мая, 13:05

Журналисты Лайфа попали под обстрел ВСУ в Белгородской области

ВСУ обстреляли из миномёта журналистов, работавших вблизи КПП Грайворон

Украинские военные обстреляли из миномёта журналистов, работавших вблизи КПП Грайворон в Белгородской области, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, мина (предположительно, 120 мм) упала примерно в ста метрах от журналистов, среди которых была и съёмочная группа Лайфа. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Более 200 строений повреждены в Грайворонском горокруге после атаки ДРГ

Ранее Лайф писал, что беспилотник сбросил взрывное устройство возле железнодорожного вокзала в Белгороде. В результате пострадал легковой автомобиль. Сообщалось также, что беспилотник сбросил взрывное устройство на Центр молодёжных инициатив в посёлке Борисовка Белгородской области.

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Telegram / Минобороны Украины

Наталья Исакова
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