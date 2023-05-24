Журналисты Лайфа попали под обстрел ВСУ в Белгородской области
ВСУ обстреляли из миномёта журналистов, работавших вблизи КПП Грайворон
Украинские военные обстреляли из миномёта журналистов, работавших вблизи КПП Грайворон в Белгородской области, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, мина (предположительно, 120 мм) упала примерно в ста метрах от журналистов, среди которых была и съёмочная группа Лайфа. К счастью, обошлось без пострадавших.
Ранее Лайф писал, что беспилотник сбросил взрывное устройство возле железнодорожного вокзала в Белгороде. В результате пострадал легковой автомобиль. Сообщалось также, что беспилотник сбросил взрывное устройство на Центр молодёжных инициатив в посёлке Борисовка Белгородской области.
Telegram / Минобороны Украины