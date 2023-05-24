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24 мая, 11:21

Более 200 строений повреждены в Грайворонском горокруге после атаки ДРГ

Свыше 200 жилых домов и административных зданий, включая школу и детский сад, получили повреждения в результате атаки украинских диверсантов Грайворонского района Белгородской области, сообщает SHOT.

Кадры из обстрелянного диверсантами Грайворонского горокруга Белгородской области

Видео © Telegram / SHOT

На кадрах, опубликованных телеграм-каналом, видны разбитые витрины продуктового магазина. Кроме того, слышен звук сработавшей сигнализации.

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Напомним, 22 мая Белгородскую область атаковала украинская ДРГ. Российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику и захватить трофейную американскую бронемашину. В результате действий ДРГ пострадало более десяти мирных жителей, а также погиб один человек. В ООН на атаку украинцев на мирных жителей РФ отреагировали очень сдержанно. А житель белгородского села Глотово рассказал Лайфу, как его машину расстреляли в упор украинские диверсанты.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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