Россиянка рассказала, как молила украинских диверсантов не стрелять в авто с детьми, но безуспешно
Жительница Белгородской области рассказала, как ДРГ расстреляла машину с детьми
Украинские диверсанты расстреляли машину в Белгородской области, несмотря на то что в ней были дети. Об этом рассказала пострадавшая местная жительница Олеся Шматко.
Пострадавшая после обстрела украинской ДРГ. Видео © LIFE
"Возле клуба стоял с одной стороны танк с их символикой, крестом. А с правой стороны — бэтээр. И они открыли огонь по машине. Муж начал кричать: "Не стреляйте, в машине дети!" Но они продолжили и прострелили заднюю дверь, в меня попали. И переднюю, ребёнку просто царапину сделали. С детьми, с мужем всё нормально", — поделилась женщина.
После обстрела семья продолжила движение, они доехали до одного из сёл. Там пострадавшей оказали первую помощь. По её словам, после ранения кровь у неё лилась буквально "фонтаном". Затем женщину отвезли в районную больницу, там её уже приняли врачи.
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Пострадавшая женщина — о том, что было до обстрела их машины. Видео © LIFE
Женщина считает, что диверсанты хотели остановить их машину. По её словам, они пытались прострелить колёса авто, на дисках впоследствии обнаружили вмятины от пуль. Когда началась атака диверсантов, семья пряталась в подвале, но позже стали поступать сообщения о том, что надо срочно уезжать. Поэтому они приняли решение собирать детей и покинуть своё село Козинка.
Ранее Лайф писал о том, что 22 мая Белгородскую область атаковала украинская ДРГ. Российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику и захватить трофейную американскую бронемашину. В результате действий ВСУ пострадало более десяти мирных жителей, а также погиб один человек. В ООН на атаку украинцев на мирных жителей РФ отреагировали очень сдержанно.
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