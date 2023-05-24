Россиянка рассказала, как молила украинских диверсантов не стрелять в авто с детьми, но безуспешно

Украинские диверсанты расстреляли машину в Белгородской области, несмотря на то что в ней были дети. Об этом рассказала пострадавшая местная жительница Олеся Шматко.

Пострадавшая после обстрела украинской ДРГ. Видео © LIFE

"Возле клуба стоял с одной стороны танк с их символикой, крестом. А с правой стороны — бэтээр. И они открыли огонь по машине. Муж начал кричать: "Не стреляйте, в машине дети!" Но они продолжили и прострелили заднюю дверь, в меня попали. И переднюю, ребёнку просто царапину сделали. С детьми, с мужем всё нормально", — поделилась женщина.

После обстрела семья продолжила движение, они доехали до одного из сёл. Там пострадавшей оказали первую помощь. По её словам, после ранения кровь у неё лилась буквально "фонтаном". Затем женщину отвезли в районную больницу, там её уже приняли врачи.

Пострадавшая женщина — о том, что было до обстрела их машины. Видео © LIFE