Гладков заявил о решении вооружить отряды теробороны Белгородской области
Белгородский губернатор Гладков заявил о решении вооружить отряды теробороны
Отряды территориальной обороны в Белгородской области будут вооружены. О таком решении сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он уточнил, что на границе российского региона с Украиной сформировано семь батальонов теробороны, состоящих почти из трёх тысяч человек.
"Ищем сейчас законное основание, чтобы в случае необходимости [вооружить тероборону и] дать отпор врагу. <…> В нашей истории с точки зрения самообороны, которая подготовлена, я считаю, что это будет правильная история, но мы должны действовать в рамках закона", — заявил Гладков во время прямого эфира на странице во "ВКонтакте".
По словам белгородского губернатора, отряды тренируются уже с ноября 2022 года и являются боеспособными единицами, у них есть форма и снаряжение. Необходимость в вооружении, добавил Гладков, возникла после проникновения в Грайворонский район украинской диверсионно-разведывательной группы.
Напомним, 22 мая на Белгородскую область была совершена атака украинской ДРГ. Для пресечения действий диверсантов в регионе вводился режим КТО (сейчас он уже отменён). По последним данным, российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику и захватить трофейную американскую бронемашину. К сожалению, в результате действий ВСУ пострадало более десяти мирных жителей, а также погиб один человек. В ООН на атаку украинцев на мирных жителей РФ отреагировали очень сдержанно.
vk.com / Вячеслав Гладков