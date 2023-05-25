Гладков заявил о решении вооружить отряды теробороны Белгородской области

Отряды территориальной обороны в Белгородской области будут вооружены. О таком решении сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он уточнил, что на границе российского региона с Украиной сформировано семь батальонов теробороны, состоящих почти из трёх тысяч человек.

"Ищем сейчас законное основание, чтобы в случае необходимости [вооружить тероборону и] дать отпор врагу. <…> В нашей истории с точки зрения самообороны, которая подготовлена, я считаю, что это будет правильная история, но мы должны действовать в рамках закона", — заявил Гладков во время прямого эфира на странице во "ВКонтакте".