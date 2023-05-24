Губернатор рассказал Лайфу, готовы ли на Дону противостоять дронам и диверсантам

Ростовская область, граничащая с новыми российскими регионами (ЛНР и ДНР), не отрицает потенциальную угрозу со стороны Украины вроде проникновения диверсантов, как это случилось на днях в Белгородской области, однако безопасность свою обеспечивает на достаточно высоком уровне. Об этом в беседе с Лайфом рассказал губернатор региона Василий Голубев.

Губернатор Голубев заявил, что граничащая с Донбассом Ростовская область живёт в режиме ЧС. Видео © LIFE

По его словам, Ростовская область живёт в режиме чрезвычайной ситуации (ЧС), погранпереходы укреплены, а к охране порядка привлечены дополнительные силы.

"К этой работе и к обеспечению безопасности людей привлечены и дружинники, в том числе и казачьи дружины. Это такая большая системная работа, ведь ситуация требует всеобщего внимания", — указал Голубев.

По словам собеседника Лайфа, Ростовская область продолжает принимать туристов, причём не только в курортном Таганроге, но и по всему побережью Азовского моря, которое можно назвать самым безопасным в России. Никакие беспилотники или боевые действия буквально "под боком", похоже, совсем не отпугивают желающих увидеть левый берег Дона и Таганрогский залив.

"Между прочим, в последнее время, в том числе и в 2022 году, количество туристов у нас не уменьшилось. Люди к нам десятилетиями едут, целыми семьями. Море у нас мелкое, тёплое, для детей это очень неплохо", — заметил губернатор.