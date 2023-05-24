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24 мая, 05:12
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Мужчина подорвался на взрывчатке при попытке прорваться в Ростовскую область

Неизвестный со взрывчаткой пытался прорваться на территорию Ростовской области

Неизвестный мужчина со взрывчаткой пытался прорваться на территорию Ростовской области. При задержании российскими пограничниками он подорвался и погиб, сообщает телеграм-канал SHOT.

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По его данным, инцидент произошёл в районе пункта пропуска Весело-Вознесенка (ДНР, Ростовская область). Неизвестный перелез через забор и бежал в сторону лесополосы в направлении хутора Максимов. Пограничники были подняты по тревоге. Когда нарушителя почти догнали и он понял, что уйти не получится, мужчина подорвался на неустановленном СВУ. Личность погибшего пока определить не удалось.

Ранее Лайф писал, что житель Полтавской области Украины застрелил трёх человек, а затем подорвался на гранате. Трагедия произошла в Лохвице днём 21 мая.

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ТАСС / Эрик Романенко

Иван Косицын
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