В Полтавской области Украины мужчина убил троих соседей и подорвался на гранате

Житель Полтавской области Украины застрелил трёх человек, а затем подорвался на гранате. Об этом сообщило издание "Украинская правда".

Трагедия произошла в городе Лохвице днём 21 мая. Согласно полицейским сводкам, 53-летний украинец убил из гладкоствольного оружия проживающих по соседству двух мужчин 67 и 47 лет, а также 63-летнюю женщину. После этого он вернулся домой и подорвал гранату.

Пока мотивы стрелка не известны. Полиция Полтавщины выясняет причины и обстоятельства дела.