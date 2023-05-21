В Полтавской области Украины мужчина убил троих соседей и подорвался на гранате
Житель Полтавской области Украины застрелил трёх человек, а затем подорвался на гранате. Об этом сообщило издание "Украинская правда".
Трагедия произошла в городе Лохвице днём 21 мая. Согласно полицейским сводкам, 53-летний украинец убил из гладкоствольного оружия проживающих по соседству двух мужчин 67 и 47 лет, а также 63-летнюю женщину. После этого он вернулся домой и подорвал гранату.
Пока мотивы стрелка не известны. Полиция Полтавщины выясняет причины и обстоятельства дела.
Ранее Лайф писал о том, как украинец зарезал дочь из-за мести жене, которая уехала за границу к любовнику. Житель Киевской области в отместку неверной супруге решил убить себя и дочь. Однако ему удалось реализовать преступный замысел только по отношению к ребёнку — себя он лишь ранил.
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