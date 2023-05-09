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9 мая, 03:58

Украинец зарезал дочь из-за мести жене, которая уехала за границу к любовнику

Житель Киевской области решил отомстить жене, уехавшей за границу, убив себя и дочь. Однако мужчине удалось реализовать преступный замысел только по отношению к ребёнку — себя он лишь ранил. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на полицию.

"Прибыв на место происшествия, полицейские увидели на кухне бездыханное тело 16-летней девочки и раненого хозяина дома, почувствовали резкий запах газа", — говорится в сообщении.

Всё произошло после того, как накануне глава семейства отмечал день рождения с соседом, которому и поведал о состоявшемся телефонном разговоре с супругой. Он рассказал ему, что "жена бросила семью и уехала за границу к любовнику". Дочь, поняв намерение отца, пыталась сопротивляться, но он избил её и несколько раз ударил ножом.

Прибывшие на место полицейские смогли привести хозяина дома в чувство, вдобавок ко всему он был пьян. Кроме того, в подвале они обнаружили ещё одного ребёнка — 12-летнего мальчика. Он не пострадал.

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Ранее Лайф писал, что в Москве объявился новый Отелло с бензопилой, который лишил жену руки за просьбу о разводе. Буквально чудом пострадавшей удалось вырваться из лап изувера, покинуть квартиру и обратиться за помощью к соседям.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова
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