Украинец зарезал дочь из-за мести жене, которая уехала за границу к любовнику

Житель Киевской области решил отомстить жене, уехавшей за границу, убив себя и дочь. Однако мужчине удалось реализовать преступный замысел только по отношению к ребёнку — себя он лишь ранил. Об этом сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на полицию.

"Прибыв на место происшествия, полицейские увидели на кухне бездыханное тело 16-летней девочки и раненого хозяина дома, почувствовали резкий запах газа", — говорится в сообщении.

Всё произошло после того, как накануне глава семейства отмечал день рождения с соседом, которому и поведал о состоявшемся телефонном разговоре с супругой. Он рассказал ему, что "жена бросила семью и уехала за границу к любовнику". Дочь, поняв намерение отца, пыталась сопротивляться, но он избил её и несколько раз ударил ножом.

Прибывшие на место полицейские смогли привести хозяина дома в чувство, вдобавок ко всему он был пьян. Кроме того, в подвале они обнаружили ещё одного ребёнка — 12-летнего мальчика. Он не пострадал.