В Москве объявился новый Отелло с бензопилой, который лишил жену руки за просьбу о разводе

На северо-востоке Москвы ревнивый муж отрезал жене руку болгаркой. О деталях трагического инцидента сообщает Regnum.

Со слов пострадавшей, 1 мая она попросила супруга о разводе: с тех пор как у него начались проблемы бизнесом, мужчина стал закрытым, агрессивным, начал пить. Жизнь рядом с ним стала невыносимой, и женщина предложила расстаться. Супруг же в ответ решил её убить.

"Этот человек пытался отрезать мне голову. При этом выкрикивал, что он меня "расчленит и смоет в унитаз", — вспоминает женщина жуткие детали той роковой ссоры.

Cтарая болгарка с кусками вырывала ткани и сухожилия, сшить их удалось с трудом даже очень опытным хирургам. Фото ©Regnum

Буквально чудом пострадавшей удалось вырваться из лап изувера, покинуть квартиру и обратиться за помощью к соседям. А разъярённый супруг продолжал за ней гнаться, не выпуская из рук бензопилу. Женщину спасло лишь то, что живущие рядом люди помогли заблокировать дверь в квартиру, чтобы её муж оставался внутри до приезда полиции. Тогда 47-летняя москвичка ещё не знала, что тяжёлая травма руки, которую она получила в борьбе с обезумевшим супругом, станет фатальной. В больнице хирурги провели ей сложную операцию, стараясь по кусочкам собрать связки и кости, которые были перерезаны болгаркой. Но из-за того, что старые лезвия буквально разорвали ткани и сухожилия, рука больше никогда не будет функционировать — женщина осталась инвалидом.

Но больше всего москвичку пугает тот факт, что её обидчика не взяли под стражу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 112 Уголовного кодекса РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и отпустили под подписку о невыезде.