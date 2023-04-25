Россиянка сошла с ума и попыталась перерезать горло спящей 12-летней дочери

В Башкирии мать пыталась убить дочь, но её спас отец. Инцидент произошёл накануне в деревне Янтышево Хайбуллинского района, сообщил телеграм-канал SHOT.

52-летняя женщина рано утром подошла к спящей 12-летней дочери, поднесла к горлу кухонный нож и стала медленно резать им шею шестиклассницы. Проснувшись, девочка закричала и вскочила. Мать закрыла ей рот рукой и попыталась завершить начатое, но тут в комнату вбежал отец и убрал жену от дочери.

После этого женщина пыталась совершить суицид, но муж её остановил. На место ЧП вызвали полицию и скорую помощь. Как рассказал глава семейства, у его супруги начались серьёзные проблемы с психикой после того, как осенью прошлого года умерла её родная сестра, за которой она долго ухаживала. Женщина похудела на 35 килограммов, постоянно повторяла, что её кто-то преследует и все вокруг не должны жить. После попытки зарезать дочь она заявила, что "на неё что-то нашло".

Пострадавшую девочку доставили в хирургическое отделение с несколькими резаными ранами. Сейчас её жизни ничего не угрожает. Мать отправили в психиатрическую больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего".