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5 мая, 07:18

Трёхметровый украинский дрон-разведчик рухнул в поле в Ростовской области

В Ростовской области обнаружили украинский беспилотник-разведчик, который занимался наводкой на местную газораспределительную станцию, но по неизвестным причинам упал в поле. Об этом сообщает SHOT.

Дрон нашёл местный житель в поле в двух километрах от посёлка Нижнедонской. Длина БПЛА — три метра, ширина — 75 сантиметров. Спецслужбы уже изъяли аппарат, он прилетел с территории Украины.

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Ранее сообщалось, что сегодня утром украинский беспилотник вновь атаковал НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае. В результате на объекте вспыхнул пожар, который оперативно потушили.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми
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