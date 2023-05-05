Трёхметровый украинский дрон-разведчик рухнул в поле в Ростовской области
В Ростовской области обнаружили украинский беспилотник-разведчик, который занимался наводкой на местную газораспределительную станцию, но по неизвестным причинам упал в поле. Об этом сообщает SHOT.
Дрон нашёл местный житель в поле в двух километрах от посёлка Нижнедонской. Длина БПЛА — три метра, ширина — 75 сантиметров. Спецслужбы уже изъяли аппарат, он прилетел с территории Украины.
Ранее сообщалось, что сегодня утром украинский беспилотник вновь атаковал НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае. В результате на объекте вспыхнул пожар, который оперативно потушили.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency