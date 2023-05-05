Украинский беспилотник вновь атаковал НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае
Пожар вновь охватил НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае. Как пишет телеграм-канал SHOT, речь идёт об очередной атаке дронов.
Последствия атаки на НПЗ "Ильский" на Кубани. Видео © Telegram / SHOT
Инцидент произошёл сегодня в 8:40 утра. Беспилотник попал в воздушный охладитель компрессорной станции. В результате огонь распространился на площади 60 квадратных метров, однако пламя оперативно потушили.
По словам очевидцев, перед взрывом был слышен свист. Информация о пострадавших в результате ЧП не поступала.
Об ударе по НПЗ "Ильский" сообщалось и накануне. Как писал Лайф, объект атаковало несколько дронов. Однако возгорание резервуара с нефтепродуктами удалось полностью ликвидировать. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.