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5 мая, 06:34

Украинский беспилотник вновь атаковал НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае

Пожар вновь охватил НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае. Как пишет телеграм-канал SHOT, речь идёт об очередной атаке дронов.

Последствия атаки на НПЗ "Ильский" на Кубани. Видео © Telegram / SHOT

Инцидент произошёл сегодня в 8:40 утра. Беспилотник попал в воздушный охладитель компрессорной станции. В результате огонь распространился на площади 60 квадратных метров, однако пламя оперативно потушили.

По словам очевидцев, перед взрывом был слышен свист. Информация о пострадавших в результате ЧП не поступала.

Обломки БПЛА обнаружили на территории Ильского НПЗ за 20 минут до пожара

Обломки БПЛА обнаружили на территории Ильского НПЗ за 20 минут до пожара

Об ударе по НПЗ "Ильский" сообщалось и накануне. Как писал Лайф, объект атаковало несколько дронов. Однако возгорание резервуара с нефтепродуктами удалось полностью ликвидировать. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

Обложка ©

SHOT

Максим Плетнёв
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