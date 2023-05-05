Украинский беспилотник вновь атаковал НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае

Пожар вновь охватил НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае. Как пишет телеграм-канал SHOT, речь идёт об очередной атаке дронов.

Последствия атаки на НПЗ "Ильский" на Кубани. Видео © Telegram / SHOT

Инцидент произошёл сегодня в 8:40 утра. Беспилотник попал в воздушный охладитель компрессорной станции. В результате огонь распространился на площади 60 квадратных метров, однако пламя оперативно потушили.

По словам очевидцев, перед взрывом был слышен свист. Информация о пострадавших в результате ЧП не поступала.