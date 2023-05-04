Обломки БПЛА обнаружили на территории Ильского НПЗ за 20 минут до пожара

За 20 минут до пожара на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае были обнаружены обломки беспилотника. Перед возгоранием на территории завода произошло три взрыва, пишет SHOT .

По данным телеграм-канала, первый беспилотник, обломки которого были обнаружены, скорее всего, потерпел крушение, так и не достигнув цели. К взрывам и пожару привели именно следующие дроны, точное число которых сейчас устанавливают. Один резервуар НПЗ был разрушен, а второй — на 5 тысяч кубов, который на 85% был наполнен соляркой — загорелся.