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4 мая, 06:38

Обломки БПЛА обнаружили на территории Ильского НПЗ за 20 минут до пожара

SHOT: Пожару на Ильском НПЗ на Кубани предшествовали три взрыва

За 20 минут до пожара на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае были обнаружены обломки беспилотника. Перед возгоранием на территории завода произошло три взрыва, пишет SHOT.

Обстановка на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, первый беспилотник, обломки которого были обнаружены, скорее всего, потерпел крушение, так и не достигнув цели. К взрывам и пожару привели именно следующие дроны, точное число которых сейчас устанавливают. Один резервуар НПЗ был разрушен, а второй — на 5 тысяч кубов, который на 85% был наполнен соляркой — загорелся.

К счастью, возгорание резервуара с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе удалось полностью ликвидировать. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Николь Вербер
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