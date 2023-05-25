Лайф публикует кадры с места падения украинской ракеты у аэродрома под Ростовом

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места падения украинской ракеты, сбитой у военного аэродрома в Морозовске Ростовской области. На них видна яркая вспышка в небе, которая стремительно падает вниз. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.

Очевидцы сняли момент падения украинской ракеты, сбитой в под Ростовом. Видео © SHOT

Произошедшее не осталось незамеченным и для местных жителей — они запечатлели момент падения объекта. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Очевидцы сняли момент падения украинской ракеты, сбитой в под Ростовом. Видео © SHOT

Спустя некоторое время губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил информацию о падении объекта. По его словам, системой противовоздушной обороны была сбита украинская ракета.