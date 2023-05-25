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25 мая, 20:44

Лайф публикует кадры с места падения украинской ракеты у аэродрома под Ростовом

Очевидцы сняли момент падения украинской ракеты, сбитой в под Ростовом

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места падения украинской ракеты, сбитой у военного аэродрома в Морозовске Ростовской области. На них видна яркая вспышка в небе, которая стремительно падает вниз. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.

Очевидцы сняли момент падения украинской ракеты, сбитой в под Ростовом. Видео © SHOT

Произошедшее не осталось незамеченным и для местных жителей — они запечатлели момент падения объекта. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Очевидцы сняли момент падения украинской ракеты, сбитой в под Ростовом. Видео © SHOT

Спустя некоторое время губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил информацию о падении объекта. По его словам, системой противовоздушной обороны была сбита украинская ракета.

Силы Черноморского флота отбили атаку нескольких беспилотников на Севастополь

Силы Черноморского флота отбили атаку нескольких беспилотников на Севастополь

Ранее система противовоздушной обороны сбила ещё один беспилотник, атаковавший Крым. Дрон самолётного типа приземлили в 20 км восточнее от места, где ночью были поражены другие аппараты. Перед этим беспилотники пытались атаковать Севастополь.

Обложка ©

SHOT

Анатолий Симоненко
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