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27 мая, 08:44

Снаряд ВСУ чуть не попал по Ледовой арене "Айсберг" в белгородском Шебекино

<p>Место прилёта украинского снаряда в Шебекино в Белгородской области. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/52015" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Место прилёта украинского снаряда в Шебекино в Белгородской области. Фото © t.me / SHOT

ВСУ вновь обстреливают Шебекино и село Новая Таволжанка в Белгородской области, о пострадавших на данный момент информации нет. Об этом пишет SHOT.

Один из украинских снарядов попал на территорию рядом с Ледовой ареной "Айсберг" в Шебекино. В городе продолжает работать сирена воздушной тревоги.

Погранпункт обстреляли из миномёта в белгородском Шебекино

Погранпункт обстреляли из миномёта в белгородском Шебекино

Как писал Лайф, накануне ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области. В результате чего осколочные ранения получил мужчина, пострадали два частных дома, шесть автомобилей, уличный газопровод, дорожное полотно и светофор. Лайф публиковал кадры глубокой воронки, образовавшейся прямо на дороге.

Татьяна Миссуми
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