Снаряд ВСУ чуть не попал по Ледовой арене "Айсберг" в белгородском Шебекино

ВСУ вновь обстреливают Шебекино и село Новая Таволжанка в Белгородской области, о пострадавших на данный момент информации нет. Об этом пишет SHOT.

Один из украинских снарядов попал на территорию рядом с Ледовой ареной "Айсберг" в Шебекино. В городе продолжает работать сирена воздушной тревоги.