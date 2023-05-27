Снаряд ВСУ чуть не попал по Ледовой арене "Айсберг" в белгородском Шебекино
Место прилёта украинского снаряда в Шебекино в Белгородской области. Фото © t.me / SHOT
ВСУ вновь обстреливают Шебекино и село Новая Таволжанка в Белгородской области, о пострадавших на данный момент информации нет. Об этом пишет SHOT.
Один из украинских снарядов попал на территорию рядом с Ледовой ареной "Айсберг" в Шебекино. В городе продолжает работать сирена воздушной тревоги.
Как писал Лайф, накануне ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области. В результате чего осколочные ранения получил мужчина, пострадали два частных дома, шесть автомобилей, уличный газопровод, дорожное полотно и светофор. Лайф публиковал кадры глубокой воронки, образовавшейся прямо на дороге.