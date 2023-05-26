Лайф публикует кадры с места обстрела белгородского Шебекина со стороны ВСУ
После сегодняшнего обстрела белгородского Шебекина со стороны ВСУ на дороге образовалась глубокая воронка. Судя по кадрам, которые есть в распоряжении телеграм-канала SHOT, снаряд упал у продуктового магазина на улице Мочалина
Последствия обстрела белгородского Шебекина со стороны ВСУ. Видео © t.me / SHOT
На кадрах видно, что воронка от снаряда образовалась на дороге недалеко от продуктового магазина. Как признался автор видео, на данном участке нет никаких военных объектов и зачем ВСУ обстреливали именно это место — неясно. Мужчина предположил, что, скорее всего,» "они позавидовали качеству наших продуктов".
Напомним, сегодня ВСУ вновь атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области. В результате атаки осколочные ранения получил мужчина. Кроме того, в Шебекине при обстреле пострадали два частных дома, шесть автомобилей, уличный газопровод, дорожное полотно и светофор.
© t.me / SHOT