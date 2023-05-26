Мужчина получил осколочные ранения при обстреле ВСУ Шебекина

Один человек пострадал при обстреле ВСУ Шебекинского городского округа. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, осколочные ранения получил мужчина.

"Под обстрелом Шебекинский городской округ. Есть один пострадавший, мужчина с лёгкими ранениями головы и правой ноги. Вся необходимая медицинская помощь оказана в ЦРБ, отправлен на амбулаторное лечение", — написал Гладков в телеграм-канале.

Кроме того, в Шебекине при обстреле пострадали два частных дома, шесть автомобилей, уличный газопровод, дорожное полотно и светофор. В селе Безлюдовка из-за повреждений линии электропередачи без света остались жители трёх населённых пунктов.

В данный момент на месте происшествия работают экстренные службы, а специалисты проводят подушевой обход территории, добавил губернатор.