Лайф публикует видео момента обстрела ледовой арены и футбольной площадки в Шебекине
Появилось видео обстрела Шебекина в Белгородской области
SHOT опубликовал видео момента и кадры последствий обстрела города Шебекино Белгородской области.
Обстрел Шебекина Белгородской области. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, в результате обстрела выбиты стёкла и повреждён фасад ледовой арены. Также были прилёты по пешеходному мосту, детской футбольной площадке и парковке.
Пострадавших нет. В больницу доставили одну женщину, которой стало плохо из-за стресса.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что снаряд ВСУ чуть не попал по Ледовой арене "Айсберг" в Шебекине. А накануне в городе при обстреле пострадал мужчина. Боеприпас упал рядом с продуктовым магазином.