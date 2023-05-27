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27 мая, 09:48

Лайф публикует видео момента обстрела ледовой арены и футбольной площадки в Шебекине

Появилось видео обстрела Шебекина в Белгородской области

SHOT опубликовал видео момента и кадры последствий обстрела города Шебекино Белгородской области.

Обстрел Шебекина Белгородской области. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, в результате обстрела выбиты стёкла и повреждён фасад ледовой арены. Также были прилёты по пешеходному мосту, детской футбольной площадке и парковке.

Пострадавших нет. В больницу доставили одну женщину, которой стало плохо из-за стресса.

  • Последствия обстрела Шебекина Белгородской области. Фото © Telegram / SHOT
    Последствия обстрела Шебекина Белгородской области. Фото © Telegram / SHOT
  • Последствия обстрела Шебекина Белгородской области. Фото © Telegram / SHOT
    Последствия обстрела Шебекина Белгородской области. Фото © Telegram / SHOT
  • Последствия обстрела Шебекина Белгородской области. Фото © Telegram / SHOT
    Последствия обстрела Шебекина Белгородской области. Фото © Telegram / SHOT
  • Последствия обстрела Шебекина Белгородской области. Фото © Telegram / SHOT
    Последствия обстрела Шебекина Белгородской области. Фото © Telegram / SHOT

Последствия обстрела Шебекина Белгородской области. Фото © Telegram / SHOT

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Напомним, ранее Лайф сообщал, что снаряд ВСУ чуть не попал по Ледовой арене "Айсберг" в Шебекине. А накануне в городе при обстреле пострадал мужчина. Боеприпас упал рядом с продуктовым магазином.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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