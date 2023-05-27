Житель Белгородской области погиб в результате обстрела ВСУ, двое детей пострадали

В результате обстрела Шебекинского округа погиб один человек, трое пострадали, среди них двое детей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Самый тяжёлый день в Шебекинском округе. Один человек погиб. Это охранник действующего предприятия города, в момент обстрела он находился на улице. Среди пострадавших есть дети — двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией", — написал он в своём телеграм-канале.

В настоящее время подростков транспортируют в детскую областную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ещё один житель получил рассечение кожи головы, раны ему обработали врачи ЦРБ, госпитализация не потребовалась.