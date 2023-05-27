Житель Белгородской области погиб в результате обстрела ВСУ, двое детей пострадали
Гладков: Один человек погиб, трое пострадали при обстреле Шебекинского округа
В результате обстрела Шебекинского округа погиб один человек, трое пострадали, среди них двое детей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Самый тяжёлый день в Шебекинском округе. Один человек погиб. Это охранник действующего предприятия города, в момент обстрела он находился на улице. Среди пострадавших есть дети — двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией", — написал он в своём телеграм-канале.
В настоящее время подростков транспортируют в детскую областную больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ещё один житель получил рассечение кожи головы, раны ему обработали врачи ЦРБ, госпитализация не потребовалась.
Как сообщил глава региона, снаряды попали на территорию двух крупных предприятий, в результате чего на одном объекте произошло возгорание. Сейчас на месте работают пожарные расчёты. Сотрудников предприятия уже эвакуировали. Кроме того, повреждена линия электропередачи. Аварийные и оперативные службы продолжают обследование территории.
Напомним, ранее ВСУ обстреляли Ледовую арену "Айсберг" и детскую футбольную площадку в Шебекине. Лайф публиковал видео момента обстрела.
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