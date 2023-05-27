Регион

Уведомления отключены

27 мая, 09:52

Пожилая женщина погибла в результате обстрела ВСУ Волновахи

СЦКК: Один человек погиб в результате обстрела Волновахи в ДНР со стороны ВСУ

Один человек погиб и ещё один ранен в результате обстрела Волновахи в ДНР со стороны ВСУ. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 27 мая по состоянию на 11:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики. н. п. Волноваха: в пер. Майском, 7 погибла женщина 1951 г. р., ранен мужчина 1973 г. р.", говорится в опубликованном сообщении.

ФСБ: ВСУ более двух тысяч раз обстреливали приграничные районы РФ с начала СВО

ФСБ: ВСУ более двух тысяч раз обстреливали приграничные районы РФ с начала СВО

Ранее в ходе обстрела Шебекина Белгородской области со стороны ВСУ пострадал мужчина. Он получил лёгкие ранения ноги и головы. Врачи оказали ему необходимую помощь.

Обложка ©

ТАСС / Иван Ноябрев

Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • ДНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров