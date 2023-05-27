Пожилая женщина погибла в результате обстрела ВСУ Волновахи

Один человек погиб и ещё один ранен в результате обстрела Волновахи в ДНР со стороны ВСУ. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 27 мая по состоянию на 11:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики. н. п. Волноваха: в пер. Майском, 7 погибла женщина 1951 г. р., ранен мужчина 1973 г. р.", — говорится в опубликованном сообщении.