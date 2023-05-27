ФСБ: ВСУ более двух тысяч раз обстреливали приграничные районы РФ с начала СВО

С февраля прошлого года украинские войска свыше двух тысяч раз обстреляли приграничные районы России, в том числе с помощью беспилотников. Об этом сообщил первый заместитель директора — руководитель Погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

"Увеличилось количество обстрелов с территории Украины объектов военной, пограничной, транспортной и энергетической инфраструктуры в российском приграничье, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов (барражирующих боеприпасов и других). С февраля 2022 года нами зафиксировано свыше двух тысяч таких случаев", — заявил Кулишов в интервью ТАСС.