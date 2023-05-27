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27 мая, 05:22

ФСБ: ВСУ более двух тысяч раз обстреливали приграничные районы РФ с начала СВО

С февраля прошлого года украинские войска свыше двух тысяч раз обстреляли приграничные районы России, в том числе с помощью беспилотников. Об этом сообщил первый заместитель директора — руководитель Погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

"Увеличилось количество обстрелов с территории Украины объектов военной, пограничной, транспортной и энергетической инфраструктуры в российском приграничье, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов (барражирующих боеприпасов и других). С февраля 2022 года нами зафиксировано свыше двух тысяч таких случаев", — заявил Кулишов в интервью ТАСС.

Глава Погранслужбы ФСБ добавил, что ведомство продолжает наращивать группировку дронов, так как их роль в последние годы существенно возросла. Также большое внимание уделяется развитию тактики применения БПЛА в охране госграницы и совершенствованию технико-тактических характеристик беспилотников, отметил Кулишов.

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Никита Никонов
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