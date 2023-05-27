В Курской области в ходе миномётного обстрела ВСУ погиб строитель

"Сегодня днём в результате миномётного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе погиб строитель. Работы проводились недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы. Соболезную родным. Окажем родственникам всю необходимую помощь. Других пострадавших и разрушений нет", — написал он в телеграм-канале.