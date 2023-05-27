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27 мая, 10:57

В Курской области в ходе миномётного обстрела ВСУ погиб строитель

Губернатор Старовойт сообщил о гибели строителя в ходе обстрела со стороны ВСУ

В ходе сегодняшнего обстрела приграничного с Украиной Суджанского района Курской области погиб строитель, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Мужчина выполнял работы на защитной линии укреплений государственной границы.

"Сегодня днём в результате миномётного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе погиб строитель. Работы проводились недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы. Соболезную родным. Окажем родственникам всю необходимую помощь. Других пострадавших и разрушений нет", написал он в телеграм-канале.

ФСБ: ВСУ более двух тысяч раз обстреливали приграничные районы РФ с начала СВО

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Ранее в ходе сегодняшнего обстрела Волновахи ДНР со стороны ВСУ погибла пожилая женщина. Ещё один мужчина ранен.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Матвей Константинов
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