В Курской области в ходе миномётного обстрела ВСУ погиб строитель
Губернатор Старовойт сообщил о гибели строителя в ходе обстрела со стороны ВСУ
В ходе сегодняшнего обстрела приграничного с Украиной Суджанского района Курской области погиб строитель, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Мужчина выполнял работы на защитной линии укреплений государственной границы.
"Сегодня днём в результате миномётного обстрела со стороны Украины в Суджанском районе погиб строитель. Работы проводились недалеко от села Плехово на защитной линии укреплений государственной границы. Соболезную родным. Окажем родственникам всю необходимую помощь. Других пострадавших и разрушений нет", — написал он в телеграм-канале.
Ранее в ходе сегодняшнего обстрела Волновахи ДНР со стороны ВСУ погибла пожилая женщина. Ещё один мужчина ранен.
ТАСС / Валентин Спринчак