Жительница Шебекина рассказала, как перед ней взорвался прилетевший снаряд

Сегодняшний обстрел города Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ стал самым сильным за всё время, рассказала Mash местная жительница. По её словам, она лично видела летящий снаряд, который "тут же взорвался".

"Лично я видела, как летела ракета или снаряд, и тут же он взорвался. Так что сегодня мы такое испытали страшное и не думали, что наш город пострадает так. Сегодня, как никогда, нам было очень всем страшно, и дай Бог, чтобы мы справились с этими мерзавцами", — поделилась она.