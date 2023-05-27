Жительница Шебекина рассказала, как перед ней взорвался прилетевший снаряд
Mash: Жительница Шебекина назвала минувший обстрел самым сильным за всё время
Сегодняшний обстрел города Шебекино Белгородской области со стороны ВСУ стал самым сильным за всё время, рассказала Mash местная жительница. По её словам, она лично видела летящий снаряд, который "тут же взорвался".
Рассказ жительницы Шебекина о сегодняшнем обстреле со стороны ВСУ. Видео © Mash
"Лично я видела, как летела ракета или снаряд, и тут же он взорвался. Так что сегодня мы такое испытали страшное и не думали, что наш город пострадает так. Сегодня, как никогда, нам было очень всем страшно, и дай Бог, чтобы мы справились с этими мерзавцами", — поделилась она.
Женщина добавила, что обстрел жители пережидали в подвалах, периодически проверяя обстановку вокруг и возвращаясь назад при включении воздушной тревоги. Она призналась, что иначе они не могут, так как все люди законопослушные и хотят жить.
Напомним, сегодня ВСУ обстреляли Шебекинский округ Белгородской области. Под удар попали, в частности, Ледовая арена "Айсберг" и детская футбольная площадка. Лайф публиковал кадры атаки. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем и трёх пострадавших, среди которых двое — дети.