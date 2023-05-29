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Опубликовано 29 мая 2023, 08:00
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Лайф публикует эксклюзивное видео из находящегося под обстрелом Шебекина

Появилось видео из Шебекина, находящегося под обстрелом ВСУ

SHOT опубликовал видео из города Шебекино Белгородской области, который находится под обстрелом украинских войск.

ВСУ обстреливают город Шебекино. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, удары наносятся по подстанции и территории промзоны. Информации о пострадавших пока не поступало.

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Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ выпустили не менее 13 снарядов за полчаса по Шебекину и селу Новая Таволжанка. Оба населённых пункта остались без электричества. Также Лайф рассказывал, что шесть украинских дронов-камикадзе атаковали автомобильный пункт пропуска "Шебекино". Их запустили из села Плетеневка Чугуевского района Харьковской области (1,3 км от границы).

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SHOT

Никита Никонов
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