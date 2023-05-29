Лайф публикует эксклюзивное видео из находящегося под обстрелом Шебекина

По данным телеграм-канала, удары наносятся по подстанции и территории промзоны. Информации о пострадавших пока не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ выпустили не менее 13 снарядов за полчаса по Шебекину и селу Новая Таволжанка. Оба населённых пункта остались без электричества. Также Лайф рассказывал, что шесть украинских дронов-камикадзе атаковали автомобильный пункт пропуска "Шебекино". Их запустили из села Плетеневка Чугуевского района Харьковской области (1,3 км от границы).