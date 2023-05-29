ВСУ за полчаса 13 раз обстреляли Шебекино и Новую Таволжанку под Белгородом
Шебекино и Новая Таволжанка обесточены после утренних обстрелов со стороны ВСУ
Утром в понедельник, 29 мая, ВСУ обстреляли Шебекино и Новую Таволжанку в Белгородской области, за полчаса было как минимум 13 прилётов. Об этом пишет SHOT.
Сейчас оба населённых пункта остались без электричества. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Ранее сообщалось, что шесть БПЛА-камикадзе атаковали пункт пропуска в Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет. Также минувшей ночью украинские беспилотники сбросили взрывчатку на село Чуровичи в Брянской области. Никто не пострадал, повреждения получил лишь припаркованный местный КамАЗ.
ТАСС / Валентин Спринчак