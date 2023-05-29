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Опубликовано 29 мая 2023, 07:29

ВСУ за полчаса 13 раз обстреляли Шебекино и Новую Таволжанку под Белгородом

Шебекино и Новая Таволжанка обесточены после утренних обстрелов со стороны ВСУ

Утром в понедельник, 29 мая, ВСУ обстреляли Шебекино и Новую Таволжанку в Белгородской области, за полчаса было как минимум 13 прилётов. Об этом пишет SHOT.

Сейчас оба населённых пункта остались без электричества. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Гладков: Присоединение Харькова решит проблему обстрелов Белгородской области
Гладков: Присоединение Харькова решит проблему обстрелов Белгородской области

Ранее сообщалось, что шесть БПЛА-камикадзе атаковали пункт пропуска в Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет. Также минувшей ночью украинские беспилотники сбросили взрывчатку на село Чуровичи в Брянской области. Никто не пострадал, повреждения получил лишь припаркованный местный КамАЗ.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Татьяна Миссуми
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