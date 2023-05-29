Украинские беспилотники сбросили взрывчатку на село в Брянской области
SHOT: Беспилотники ВСУ атаковали село Чуровичи в Брянской области
Два беспилотника ВСУ атаковали Брянскую область минувшей ночью. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, атаке подверглось село Чуровичи Климовского района (11 км от границы). Первый раз беспилотник сбросил неустановленную взрывчатку в двенадцатом часу ночи. Никто не пострадал, повреждения получил лишь припаркованный местный КамАЗ.
Ближе к часу ночи второй БПЛА сбросил ещё один неустановленный боеприпас — также обошлось без пострадавших.
Ранее украинский беспилотник атаковал село Муром в Белгородской области. В населённом пункте была повреждена линия электропередачи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.