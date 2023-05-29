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29 мая, 05:39

Украинские беспилотники сбросили взрывчатку на село в Брянской области

SHOT: Беспилотники ВСУ атаковали село Чуровичи в Брянской области

Два беспилотника ВСУ атаковали Брянскую область минувшей ночью. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, атаке подверглось село Чуровичи Климовского района (11 км от границы). Первый раз беспилотник сбросил неустановленную взрывчатку в двенадцатом часу ночи. Никто не пострадал, повреждения получил лишь припаркованный местный КамАЗ.

Ближе к часу ночи второй БПЛА сбросил ещё один неустановленный боеприпас — также обошлось без пострадавших.

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Никита Никонов
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