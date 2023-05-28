Украинский беспилотник атаковал село в Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал село Муром Шебекинского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет.

"С дрона атаковано зернохранилище сельхозпредприятия. Пробита крыша. Сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние", — написал он в своём телеграм-канале.

Кроме того, добавил Гладков, в населённом пункте повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы уже находятся на месте и работают над устранением последствий атаки.