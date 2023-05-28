ВСУ обстреляли несколько посёлков Белгородской области

Украинская армия продолжает обстреливать Шебекинский округ, вновь под огневыми ударами сразу несколько посёлков, данные о пострадавших не поступали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрелом ВСУ находится сразу несколько населённых пунктов Шебекинского округа. По предварительным данным, пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.

В Шебекине в результате обстрела повреждены забор и постройки одного из предприятий, которые загорелись. Пожарные приступили к тушению. В селе Безлюдовка снаряд попал в один из корпусов базы отдыха, началось задымление. А в Белянке на парашюте спустился неизвестный объект прямо рядом с частным домом. Участок оцеплен, на месте работают экстренные службы, добавил Гладков.