ВСУ обстреляли несколько посёлков Белгородской области
Гладков сообщил об обстрелах ВСУ Шебекина, Безлюдовки и Белянки под Белгородом
Украинская армия продолжает обстреливать Шебекинский округ, вновь под огневыми ударами сразу несколько посёлков, данные о пострадавших не поступали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под обстрелом ВСУ находится сразу несколько населённых пунктов Шебекинского округа. По предварительным данным, пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.
В Шебекине в результате обстрела повреждены забор и постройки одного из предприятий, которые загорелись. Пожарные приступили к тушению. В селе Безлюдовка снаряд попал в один из корпусов базы отдыха, началось задымление. А в Белянке на парашюте спустился неизвестный объект прямо рядом с частным домом. Участок оцеплен, на месте работают экстренные службы, добавил Гладков.
Ранее Гладков сообщил, что 27 мая украинская сторона выпустила по территории Белгородской области более 240 снарядов. По его данным, в результате обстрела оказались повреждены спортивный объект, четыре предприятия, три магазина, 12 многоквартирных домов, 85 квартир, шесть частных домовладений, 17 автомобилей.
ТАСС / Валентин Спринчак