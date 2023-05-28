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28 мая, 13:56

Раненая жительница Белгородской области заявила о польских и американских диверсантах

Гладков: Среди напавших на Белгородскую область были американцы и поляки

<p>Вячеслав Гладков общается с ранеными в ходе атаки украинских диверсантов. Обложка © <a href="https://t.me/vvgladkov/2341" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / Настоящий Гладков</p>

Вячеслав Гладков общается с ранеными в ходе атаки украинских диверсантов. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Жена погибшего при атаке украинской диверсионно-разведывательной группы члена местной самообороны рассказала, что видела среди напавших американцев и поляков. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, мужчину убили прямо у неё на глазах.

"Особенно тяжело, конечно, жене погибшего члена самообороны, у которой на глазах убили мужа. Она находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить. В заложниках её держали два украинца, остальные, с её слов, поляки и американцы", написал он в своём телеграм-канале.

Гладков отметил, что её психологическое состояние очень тяжёлое, однако власти обязательно помогут женщине пережить потерю.

Житель Белгородской области умер от выстрела в голову во время захода диверсантов

Житель Белгородской области умер от выстрела в голову во время захода диверсантов

Напомним, о проникновении украинской ДРГ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. По последним данным, российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику. В результате действий ВСУ пострадало более 10 мирных жителей. Также сообщалось об одном погибшем, его супруга была ранена.

Матвей Константинов
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