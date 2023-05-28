Раненая жительница Белгородской области заявила о польских и американских диверсантах

Жена погибшего при атаке украинской диверсионно-разведывательной группы члена местной самообороны рассказала, что видела среди напавших американцев и поляков. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, мужчину убили прямо у неё на глазах.

"Особенно тяжело, конечно, жене погибшего члена самообороны, у которой на глазах убили мужа. Она находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить. В заложниках её держали два украинца, остальные, с её слов, — поляки и американцы", — написал он в своём телеграм-канале.