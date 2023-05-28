Раненая жительница Белгородской области заявила о польских и американских диверсантах
Гладков: Среди напавших на Белгородскую область были американцы и поляки
Вячеслав Гладков общается с ранеными в ходе атаки украинских диверсантов. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Жена погибшего при атаке украинской диверсионно-разведывательной группы члена местной самообороны рассказала, что видела среди напавших американцев и поляков. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, мужчину убили прямо у неё на глазах.
"Особенно тяжело, конечно, жене погибшего члена самообороны, у которой на глазах убили мужа. Она находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить. В заложниках её держали два украинца, остальные, с её слов, — поляки и американцы", — написал он в своём телеграм-канале.
Гладков отметил, что её психологическое состояние очень тяжёлое, однако власти обязательно помогут женщине пережить потерю.
Напомним, о проникновении украинской ДРГ на территорию Белгородской области стало известно днём 22 мая. По последним данным, российским военным удалось уничтожить более 70 диверсантов, а также их технику. В результате действий ВСУ пострадало более 10 мирных жителей. Также сообщалось об одном погибшем, его супруга была ранена.