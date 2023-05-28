В Белгородской области за сутки насчитали более 240 ударов со стороны ВСУ
Гладков сообщил о 241 снаряде, выпущенном ВСУ по Белгородской области за сутки
Последствия обстрела города Шебекино. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
За минувшие сутки украинская сторона выпустила по территории Белгородской области более 240 снарядов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его данным, в результате обстрела оказались повреждены спортивный объект, четыре предприятия, три магазина, 12 многоквартирных домов, 85 квартир, шесть частных домовладений, 17 автомобилей.
"На Грайворонский горокруг пришлось 115 миномётных снарядов. <…> В Шебекинском горокруге за минувшие сутки зафиксировано 103 прилёта. Пункт пропуска обстрелян 20 раз из миномёта и гранатомёта. <…> В Белгородском районе за прошедшие сутки зафиксировано 19 прилётов", — написал Гладков в своём телеграм-канале.
Кроме того, ВСУ один раз атаковали Борисовский район. Снаряд попал в село Богун-Городок, однако жертв удалось избежать. Стрельба велась по Волоконовскому району, в частности по хутору Старый, также в Краснояружском районе был замечен беспилотник, который удалось сбить на окраине села Поповка.
Напомним, вчера украинские военные атаковали Шебекинский округ Белгородской области. Под обстрел попали, в частности, ледовая арена "Айсберг" и детская футбольная площадка. Лайф публиковал последствия атаки. По данным главы области Вячеслава Гладкова, в результате действий вражеских сил один человек погиб. Ещё трое получили ранения разной степени тяжести, среди них двое детей. У девочки диагностировали обширное осколочное ранение голени, повреждение икроножной мышцы и дефект мягких тканей, а у парня — контузию головного мозга. К слову, под обстрел попал и сам Гладков.