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28 мая, 11:24

В Белгородской области за сутки насчитали более 240 ударов со стороны ВСУ

Гладков сообщил о 241 снаряде, выпущенном ВСУ по Белгородской области за сутки

<p>Последствия обстрела города Шебекино. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vvgladkov/2331" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Настоящий Гладков</a></p>

Последствия обстрела города Шебекино. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

За минувшие сутки украинская сторона выпустила по территории Белгородской области более 240 снарядов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его данным, в результате обстрела оказались повреждены спортивный объект, четыре предприятия, три магазина, 12 многоквартирных домов, 85 квартир, шесть частных домовладений, 17 автомобилей.

"На Грайворонский горокруг пришлось 115 миномётных снарядов. <…> В Шебекинском горокруге за минувшие сутки зафиксировано 103 прилёта. Пункт пропуска обстрелян 20 раз из миномёта и гранатомёта. <…> В Белгородском районе за прошедшие сутки зафиксировано 19 прилётов", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Кроме того, ВСУ один раз атаковали Борисовский район. Снаряд попал в село Богун-Городок, однако жертв удалось избежать. Стрельба велась по Волоконовскому району, в частности по хутору Старый, также в Краснояружском районе был замечен беспилотник, который удалось сбить на окраине села Поповка.

Жительница Шебекина рассказала, как перед ней взорвался прилетевший снаряд

Жительница Шебекина рассказала, как перед ней взорвался прилетевший снаряд

Напомним, вчера украинские военные атаковали Шебекинский округ Белгородской области. Под обстрел попали, в частности, ледовая арена "Айсберг" и детская футбольная площадка. Лайф публиковал последствия атаки. По данным главы области Вячеслава Гладкова, в результате действий вражеских сил один человек погиб. Ещё трое получили ранения разной степени тяжести, среди них двое детей. У девочки диагностировали обширное осколочное ранение голени, повреждение икроножной мышцы и дефект мягких тканей, а у парня — контузию головного мозга. К слову, под обстрел попал и сам Гладков.

Николь Вербер
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