В Белгородской области за сутки насчитали более 240 ударов со стороны ВСУ

За минувшие сутки украинская сторона выпустила по территории Белгородской области более 240 снарядов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его данным, в результате обстрела оказались повреждены спортивный объект, четыре предприятия, три магазина, 12 многоквартирных домов, 85 квартир, шесть частных домовладений, 17 автомобилей.

"На Грайворонский горокруг пришлось 115 миномётных снарядов. <…> В Шебекинском горокруге за минувшие сутки зафиксировано 103 прилёта. Пункт пропуска обстрелян 20 раз из миномёта и гранатомёта. <…> В Белгородском районе за прошедшие сутки зафиксировано 19 прилётов", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Кроме того, ВСУ один раз атаковали Борисовский район. Снаряд попал в село Богун-Городок, однако жертв удалось избежать. Стрельба велась по Волоконовскому району, в частности по хутору Старый, также в Краснояружском районе был замечен беспилотник, который удалось сбить на окраине села Поповка.