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27 мая, 19:51

Белгородский губернатор Гладков попал под обстрел в Шебекине

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что попал под обстрел в Шебекине. Всего же, как он написал в телеграм-канале, город в субботу пять раз находился под ударами.

"Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице", — сообщил Гладков.

Жительница Шебекина рассказала, как перед ней взорвался прилетевший снаряд

Жительница Шебекина рассказала, как перед ней взорвался прилетевший снаряд

Напомним, ВСУ обстреляли Шебекинский округ Белгородской области 27 мая. Под удар попали, в частности, ледовая арена "Айсберг" и детская футбольная площадка. Лайф публиковал кадры атаки. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал об одном погибшем и трёх пострадавших, среди которых двое — дети.

Обложка ©

t.me / Настоящий Гладков

Артур Лапсаков
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