Белгородский губернатор Гладков попал под обстрел в Шебекине
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что попал под обстрел в Шебекине. Всего же, как он написал в телеграм-канале, город в субботу пять раз находился под ударами.
"Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице", — сообщил Гладков.
Напомним, ВСУ обстреляли Шебекинский округ Белгородской области 27 мая. Под удар попали, в частности, ледовая арена "Айсберг" и детская футбольная площадка. Лайф публиковал кадры атаки. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал об одном погибшем и трёх пострадавших, среди которых двое — дети.
t.me / Настоящий Гладков