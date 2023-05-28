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28 мая, 14:51

При обстреле Алмазной в ЛНР погибла мирная жительница

Мэр Стаханова Жевлаков: При обстреле Алмазной погибла женщина и 9 человек ранено

В Луганской Народной Республике одна мирная жительница погибла и ещё девять человек, включая десятилетнего ребёнка, получили ранения в результате удара украинских войск по городу Алмазная. Об этом сообщил Сергей Жевлаков, мэр города Стаханова, в зоне ответственности которого находится Алмазная.

"К глубокому сожалению, в результате обстрела погибла женщина, девять мирных граждан получили ранения различной степени тяжести. Среди раненых 10-летний мальчишка. У ребёнка ранения спины и головы", — написал Жевлаков в своём телеграм-канале.

Мэр выразил соболезнования семье погибшей и добавил, что раненых доставили в больницу. Также в результате обстрела зафиксирован ряд разрушений: один частный дом полностью уничтожен, ещё несколько повреждены. Кроме того, есть повреждения газопровода и линий электропередачи. На месте работают аварийные службы.

ВСУ обстреляли несколько посёлков Белгородской области

ВСУ обстреляли несколько посёлков Белгородской области

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за сутки выпустили более 240 снарядов по региону. В результате обстрела оказались повреждены спортивный объект, четыре предприятия, три магазина, 12 многоквартирных домов, 85 квартир, шесть частных домовладений и 17 автомобилей.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Никита Никонов
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