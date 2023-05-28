При обстреле Алмазной в ЛНР погибла мирная жительница

В Луганской Народной Республике одна мирная жительница погибла и ещё девять человек, включая десятилетнего ребёнка, получили ранения в результате удара украинских войск по городу Алмазная. Об этом сообщил Сергей Жевлаков, мэр города Стаханова, в зоне ответственности которого находится Алмазная.

"К глубокому сожалению, в результате обстрела погибла женщина, девять мирных граждан получили ранения различной степени тяжести. Среди раненых 10-летний мальчишка. У ребёнка ранения спины и головы", — написал Жевлаков в своём телеграм-канале.

Мэр выразил соболезнования семье погибшей и добавил, что раненых доставили в больницу. Также в результате обстрела зафиксирован ряд разрушений: один частный дом полностью уничтожен, ещё несколько повреждены. Кроме того, есть повреждения газопровода и линий электропередачи. На месте работают аварийные службы.