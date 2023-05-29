Шесть дронов-камикадзе атаковали пункт пропуска в Белгородской области
SHOT: Шесть БПЛА-камикадзе атаковали пункт пропуска в Белгородской области
Сразу шесть беспилотников-камикадзе атаковали автомобильный пункт пропуска в Белгородской области. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, накануне в седьмом часу вечера ВСУ атаковали боевыми дронами МАПП "Шебекино" (50 м от границы). Почти все БПЛА ударили мимо цели — пострадавших и разрушений нет.
Беспилотники запустили, предположительно, из села Плетеневка Чугуевского района Харьковской области (1,3 км от границы).
Ранее Лайф сообщал, что беспилотник упал на поле в Краснодарском крае. От места падения до линии фронта примерно 300 километров. Кому принадлежит дрон, пока не известно.
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