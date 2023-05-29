Шесть дронов-камикадзе атаковали пункт пропуска в Белгородской области

Сразу шесть беспилотников-камикадзе атаковали автомобильный пункт пропуска в Белгородской области. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, накануне в седьмом часу вечера ВСУ атаковали боевыми дронами МАПП "Шебекино" (50 м от границы). Почти все БПЛА ударили мимо цели — пострадавших и разрушений нет.

Беспилотники запустили, предположительно, из села Плетеневка Чугуевского района Харьковской области (1,3 км от границы).