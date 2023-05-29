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29 мая, 05:18

Шесть дронов-камикадзе атаковали пункт пропуска в Белгородской области

SHOT: Шесть БПЛА-камикадзе атаковали пункт пропуска в Белгородской области

Сразу шесть беспилотников-камикадзе атаковали автомобильный пункт пропуска в Белгородской области. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, накануне в седьмом часу вечера ВСУ атаковали боевыми дронами МАПП "Шебекино" (50 м от границы). Почти все БПЛА ударили мимо цели — пострадавших и разрушений нет.

Беспилотники запустили, предположительно, из села Плетеневка Чугуевского района Харьковской области (1,3 км от границы).

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Ранее Лайф сообщал, что беспилотник упал на поле в Краснодарском крае. От места падения до линии фронта примерно 300 километров. Кому принадлежит дрон, пока не известно.

Обложка ©

Unsplash

Никита Никонов
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