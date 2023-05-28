Беспилотник упал на поле в Краснодарском крае

В Красноармейском районе Краснодарского края упал неизвестный беспилотник. Как пишет SHOT, его нашли на поле, принадлежащем сельхозкомпании "ООО "Кубрис". Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

Подчёркивается, что от места падения до линии фронта примерно 300 километров. Кому принадлежит дрон, неизвестно.