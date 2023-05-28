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28 мая, 16:47

Беспилотник упал на поле в Краснодарском крае

<p>Беспилотник, упавший на поле в Краснодарском крае. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/52065" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Беспилотник, упавший на поле в Краснодарском крае. Обложка © SHOT

В Красноармейском районе Краснодарского края упал неизвестный беспилотник. Как пишет SHOT, его нашли на поле, принадлежащем сельхозкомпании "ООО "Кубрис". Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

Подчёркивается, что от места падения до линии фронта примерно 300 километров. Кому принадлежит дрон, неизвестно.

Могут пролететь 400 км и нести 25 кг взрывчатки: Стало известно, какие дроны атаковали Краснодар

Могут пролететь 400 км и нести 25 кг взрывчатки: Стало известно, какие дроны атаковали Краснодар

Ранее несколько беспилотников попытались атаковать Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Все они были нейтрализованы, возникшее после падения задымление было оперативно ликвидировано.

Матвей Константинов
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