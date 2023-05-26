Могут пролететь 400 км и нести 25 кг взрывчатки: Стало известно, какие дроны атаковали Краснодар
SHOT: Краснодар атаковали два дрона Mugin-5 Pro
Краснодар утром 26 мая атаковали два китайских дрона Mugin-5 Pro, переделанных в камикадзе. Об этом сообщает SHOT, ссылаясь на предварительные выводы экспертов, которые осмотрели обломки упавших аппаратов.
Mugin-5 Pro способен нести на себе до 25 килограммов взрывчатки, может лететь до семи часов со скоростью до 150 км/ч. Максимальная дальность полёта — около 400 километров, примерно такое же расстояние от Краснодара до передовой. Телеграм-канал не исключает, что именно из-за критической дальности полёта дронам не удалось попасть в цель.
Напомним, ранним утром 26 мая жители Краснодара сообщили о взрывах. Они утверждали, что видели в небе объект, похожий на беспилотник, который в итоге рухнул и взорвался. Лайф публиковал видео, которое подтверждает их слова. В результате происшествия повреждены офисное здание и жилая пятиэтажка. Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что в региональном центре упали два беспилотника, жертв нет.