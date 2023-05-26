Могут пролететь 400 км и нести 25 кг взрывчатки: Стало известно, какие дроны атаковали Краснодар

Краснодар утром 26 мая атаковали два китайских дрона Mugin-5 Pro, переделанных в камикадзе. Об этом сообщает SHOT , ссылаясь на предварительные выводы экспертов, которые осмотрели обломки упавших аппаратов.

Mugin-5 Pro способен нести на себе до 25 килограммов взрывчатки, может лететь до семи часов со скоростью до 150 км/ч. Максимальная дальность полёта — около 400 километров, примерно такое же расстояние от Краснодара до передовой. Телеграм-канал не исключает, что именно из-за критической дальности полёта дронам не удалось попасть в цель.