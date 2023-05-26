Губернатор подтвердил, что в Краснодаре утром упали два дрона

Утром в пятницу, 26 мая, в Краснодаре упали два беспилотника, в результате повреждено несколько зданий, жертв нет. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Причиной утреннего происшествия на ул. Морской в краевом центре стало падение двух беспилотников. Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала. А главное, обошлось без жертв", — написал он в телеграм-канале.