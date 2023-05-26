Опубликовано видео с моментом удара беспилотника по жилому дому в Краснодаре
SHOT опубликовал видео с моментом удара беспилотника по жилому дому в Краснодаре. Сотовая вышка, в которую целились организаторы атаки, при этом не пострадала.
Видео с моментом удара беспилотника по жилому дому в Краснодаре © SHOT
Как ранее сообщал мэр города Евгений Наумов, в результате атаки также оказалось повреждено офисное здание. В жилой пятиэтажке при этом выбило окна в нескольких квартирах, также повреждена кровля строящегося частного дома. По предварительной информации, пострадавших нет, причины и обстоятельства уточняются.
Напомним, сегодня ранним утром жители Краснодара сообщили о взрывах. Они утверждали, что видели в небе объект, похожий на беспилотник, который в итоге рухнул и взорвался. По словам очевидцев, в четыре часа утра сработала система ПВО.