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26 мая, 02:40

Очевидцы сняли на видео момент мощного взрыва в Краснодаре

Взрыв, прогремевший в Краснодаре сегодня рано утром, попал на видео. Сам момент удалось запечатлеть очевидцам, которые вели съёмку из окна квартиры многоэтажного дома.

Момент взрыва в Краснодаре. Видео © t.me / SHOT

На кадрах, размещённых телеграм-каналом SHOT, видно, что внимание автора ролика, сначала привлекли возгорание на улице и суматоха. Через секунду гремит мощный взрыв, рука оператора-девушки вздрагивает, после чего она уходит от первоначального объекта съёмки в квартиру, где лает собака. Судя по всему, животное испугалось громкого звука.

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Ранее Лайф писал, что жители Краснодара сообщают о взрывах, которые раздаются в городе. Что именно послужило их причиной на данный момент неизвестно.

Обложка ©

t.me / SHOT

Арина Родионова
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