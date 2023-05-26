Очевидцы сняли на видео момент мощного взрыва в Краснодаре

Взрыв, прогремевший в Краснодаре сегодня рано утром, попал на видео. Сам момент удалось запечатлеть очевидцам, которые вели съёмку из окна квартиры многоэтажного дома.

Момент взрыва в Краснодаре. Видео © t.me / SHOT

На кадрах, размещённых телеграм-каналом SHOT, видно, что внимание автора ролика, сначала привлекли возгорание на улице и суматоха. Через секунду гремит мощный взрыв, рука оператора-девушки вздрагивает, после чего она уходит от первоначального объекта съёмки в квартиру, где лает собака. Судя по всему, животное испугалось громкого звука.