Жители Краснодара сообщают о взрывах, которые раздаются в городе. Что именно послужило их причиной на данный момент неизвестно. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении телеграм-канала SHOT.

Жители Краснодара сообщают о мощных взрывах в городе. Видео © t.me / SHOT

По предварительным данным, в небе мог быть сбит некий объект, который в последствии рухнул на постройку на улице Морской. Жители считают, что в 4 часа утра работала система ПВО. Официального подтверждения информации пока не поступало.