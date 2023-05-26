Жители Краснодара сообщают о мощных взрывах в городе
Жители Краснодара сообщают о взрывах, которые раздаются в городе. Что именно послужило их причиной на данный момент неизвестно. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении телеграм-канала SHOT.
Жители Краснодара сообщают о мощных взрывах в городе. Видео © t.me / SHOT
По предварительным данным, в небе мог быть сбит некий объект, который в последствии рухнул на постройку на улице Морской. Жители считают, что в 4 часа утра работала система ПВО. Официального подтверждения информации пока не поступало.
Ранее Лайф писал, что вчера в районе Морозовска Ростовской области сработала система противовоздушной обороны. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, была сбита украинская ракета. Лайф публиковал кадры с места происшествия.
t.me / SHOT