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26 мая, 02:19
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Жители Краснодара сообщают о мощных взрывах в городе

Жители Краснодара сообщают о взрывах, которые раздаются в городе. Что именно послужило их причиной на данный момент неизвестно. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении телеграм-канала SHOT.

Жители Краснодара сообщают о мощных взрывах в городе. Видео © t.me / SHOT

По предварительным данным, в небе мог быть сбит некий объект, который в последствии рухнул на постройку на улице Морской. Жители считают, что в 4 часа утра работала система ПВО. Официального подтверждения информации пока не поступало.

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Ранее Лайф писал, что вчера в районе Морозовска Ростовской области сработала система противовоздушной обороны. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, была сбита украинская ракета. Лайф публиковал кадры с места происшествия.

Обложка ©

t.me / SHOT

Оксана Попова
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