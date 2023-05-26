Жительница Краснодара рассказала о моменте взрыва в центре города

Жительница Краснодара рассказала телеграм-каналу SHOT, как среди ночи стала свидетельницей громкого взрыва на улице Гаражной. Спустя десять минут произошёл второй хлопок, ударная волна от которого выбила стёкла в находящемся рядом пятиэтажном доме.

Жительница Краснодара рассказала об атаке БПЛА около жилого дома на улице Гаражной. Видео © SHOT

"Жёсткий был взрыв. Мы думали сначала, что гром. Белый свет в окна. У нас, слава богу, окна не повыбивало. А дом, который стоит метрах в пяти, пятиэтажка, там все окна повылетали. Все кричат, все повыбегали, кто-то орёт, мы ничего не понимаем", — рассказала жительница Краснодара Алиса.

По словам девушки, рядом с местом падения объекта были найдены "кассеты с шариками и иголочками", якобы предназначенными для большего травмирования людей. Есть мнение, что дрон пытался попасть в вышку сотовой связи на Морской улице.