В США заявили, что атака на Кремль была секретной операцией спецслужб Украины

Американские власти считают, что к атаке на Московский Кремль причастна одна из украинских спецслужб. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц США.

"Атака беспилотников на Кремль в начале этого месяца, вероятно, была организована одним из специальных военных или разведывательных подразделений Украины, что является последней из серии тайных операций против российских целей", — говорится в публикации.

Указывается, что изначально американские власти рассматривали версию, согласно которой атаку провела сама Россия ради получения предлога для эскалации конфликта, но потом они поменяли мнение, перехватив разговор "удивлённых" российских чиновников. Теперь же стрелка Вашингтона повернулась в сторону Украины, но вот какое именно подразделение совершило эту операцию, Штаты не знают. У них также нет сведений относительно того, знал ли президент Незалежной Владимир Зеленский о готовящемся теракте.