В США заявили, что атака на Кремль была секретной операцией спецслужб Украины
NYT: Вашингтон допускает причастность Киева к атаке беспилотников на Кремль
Американские власти считают, что к атаке на Московский Кремль причастна одна из украинских спецслужб. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на официальных лиц США.
"Атака беспилотников на Кремль в начале этого месяца, вероятно, была организована одним из специальных военных или разведывательных подразделений Украины, что является последней из серии тайных операций против российских целей", — говорится в публикации.
Указывается, что изначально американские власти рассматривали версию, согласно которой атаку провела сама Россия ради получения предлога для эскалации конфликта, но потом они поменяли мнение, перехватив разговор "удивлённых" российских чиновников. Теперь же стрелка Вашингтона повернулась в сторону Украины, но вот какое именно подразделение совершило эту операцию, Штаты не знают. У них также нет сведений относительно того, знал ли президент Незалежной Владимир Зеленский о готовящемся теракте.
По мнению военных США, беспилотники были запущены с небольшого расстояния — из Москвы или её окрестностей. Причём они были начинены ограниченным количеством взрывчатки, а это может говорить о стремлении к психологическому эффекту. Кроме того, в Америке считают, что именно украинцы ответственны за убийство журналистски Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского, вторжение в Белгородскую область и подрыв "Северных потоков". А вот в существование "российских партизанских отрядов" в США не верят.
Напомним, в ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, однако в результате эффективных действий спецслужб и военных аппараты вывели из строя. Повреждены оказались лишь два медных листа обшивки купола. Главы государства Владимира Путина в тот момент не было в резиденции. Москва расценила атаку дронов как покушение на президента, а СК РФ возбудил дело о теракте. При этом официально Киев отрицает причастность к инциденту.
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