В США раскрыли план спасения Зеленского от возмездия за атаку на Кремль
AT: Зеленский подготовил план побега с Украины перед атакой дронов на Кремль
Украинский президент Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / P van Katwijk
Украинский президент Владимир Зеленский специально покинул страну перед атакой беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая. Об этом заявил журналист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института в США Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.
"Украинское правительство отрицает свою причастность к атаке, направленной против [президента РФ Владимира] Путина. Однако по удобному стечению обстоятельств в это время Зеленский находился в Финляндии с государственным визитом", — подметил публицист.
Брайен также обратил внимание на решение Зеленского отложить возвращение в Киев. Это говорит о том, что он переживал за свою безопасность. Обозреватель предполагает, что президент Украины целенаправленно покинул страну на время атаки на Кремль.
Ранее аналогичную точку зрения высказал политолог Леонид Савин. По его словам, Зеленский прекрасно знал о подготовке операции и с помощью заграничных командировок пытается избежать возмездия. Украинский лидер после визита в Финляндию отправился в Нидерланды. Также он встретился с президентом Чехии и намерен поехать в Германию.
Напомним, в ночь на 3 мая украинские БПЛА пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, однако в результате эффективных действий спецслужб и военных аппараты вывели из строя. Президента РФ Владимира Путина в тот момент не было в резиденции. Москва расценила атаку дронов как покушение на главу государства, СК РФ возбудил дело о теракте. При этом Киев отрицает причастность к случившемуся.