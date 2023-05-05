В США раскрыли план спасения Зеленского от возмездия за атаку на Кремль

Украинский президент Владимир Зеленский специально покинул страну перед атакой беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая. Об этом заявил журналист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института в США Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.

"Украинское правительство отрицает свою причастность к атаке, направленной против [президента РФ Владимира] Путина. Однако по удобному стечению обстоятельств в это время Зеленский находился в Финляндии с государственным визитом", — подметил публицист.

Брайен также обратил внимание на решение Зеленского отложить возвращение в Киев. Это говорит о том, что он переживал за свою безопасность. Обозреватель предполагает, что президент Украины целенаправленно покинул страну на время атаки на Кремль.