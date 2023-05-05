В Госдуме связали новый имидж Зеленского с последствиями пристрастия к "запрещёнке"

Депутат Госдумы Андрей Свинцов допускает, что президент Украины Владимир Зеленский сменил имидж не столько ради пиара, сколько из-за реального ухудшения зрения по причине злоупотребления психотропными веществами. Таким мнением он поделился в беседе с Лайфом.

"Я не думаю, что поведение Зеленского будет как-то меняться в более конструктивную сторону (после смены имиджа. — Прим. Лайфа). То, что он стал надевать очки, говорит о том, что он теряет зрение. Скорее всего, это связано с теми психотропными средствами, которые он принимает, и это видно даже в его социальных сетях — он не стесняется демонстрировать себя в абсолютно неадекватном состоянии", — заметил Свинцов.

Депутат считает, что по тем же самым причинам здоровье Зеленского в целом изрядно ухудшилось. Он также предположил, что главу Незалежной "в ближайшее время ждёт, скорее всего, расправа от его окружения", причём об этом достаточно давно говорят многие западные здравомыслящие политики и эксперты.

"Сам Зеленский, конечно, ни на какие конструктивные переговоры или решения пойти не в состоянии. Он себя загнал в угол, он себя полностью дискредитировал. И те последние события, связанные с попыткой нанесения удара по Кремлю, говорят именно об этом, что ситуация идёт к завершению. Зеленский в ближайшие месяцы будет уничтожен своей собственной командой, и на его место придёт тот, кто полностью изменит подход к решению украинского конфликта", — заявил собеседник Лайфа.